O médio Otávio vai falhar a visita do FC Porto ao Vitória de Setúbal, no domingo, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, devido a uma lesão na coxa direita, segundo o sítio dos 'dragões' na Internet.

O médio brasileiro, que se lesionou na quarta-feira, voltou a ser a única baixa no apronto orientado por Sérgio Conceição, que também não contou com Diogo Dalot, que treinou com a equipa B dos 'dragões'.

Os 'azuis e brancos', que lideram a I Liga, com os mesmos 33 pontos do Sporting, visitam o Vitória de Setúbal, 16.º com 10, no domingo, a partir das 20:15.