Actualidade

O avançado costa-marfinense Doumbia regressou hoje à lista de convocados do treinador do Sporting, Jorge Jesus, para a visita ao Boavista, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Relativamente à visita ao FC Barcelona (derrota por 2-0), para a Liga dos Campeões, o técnico abdicou de Rafael Leão, Iuri Medeiros, Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira, Palhinha, Petrovic e Pedro Silva, promovendo os regressos de Doumbia e Bryan Ruiz, que não estava inscrito nas competições eurpeias.

O Sporting, segundo classificado com os mesmos 33 pontos do líder FC Porto, defronta o Boavista, oitavo com 17, a partir das 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.