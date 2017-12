Congresso/ANMP

A criação de um "G15+15 municipal" foi hoje proposta por Carlos Carreiras, presidente da mesa do XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Portimão, mas o também social-democrata Ribau Esteves considerou a proposta como "divisionista".

"Este grupo de 15+15 é composto pelo conjunto dos quinze concelhos que estão acima de 150 mil habitantes, aos quais se somam as 15 capitais de distrito que não cabem no grupo dos municípios com maior presença demográfica", explicou Carlos Carreiras (PSD).

O vice-presidente do conselho geral da ANMP, que termina o mandato por vontade própria, sinalizou a sua "frustração" com o balanço do atual mandato e advogou ser preciso "um novo fórum do poder local".