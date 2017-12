Actualidade

Os Estados Unidos da América (EUA) felicitaram hoje o Iraque, após o primeiro-ministro iraquiano ter anunciado que a guerra contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico acabou.

Em comunicado hoje divulgado e citado pela agência norte-americana Associated Press, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, refere que os EUA transmitem as "sinceras felicitações ao povo iraquiano e às bravas forças de segurança do Iraque, muitas das quais perderam a vida heroicamente lutando contra ISIS [autoproclamado grupo Estado Islâmico]".

A declaração acrescenta que "os Estados Unidos se juntam ao Governo do Iraque, enfatizando que a libertação do Iraque não significa que a luta contra o terrorismo, e mesmo contra o ISIS no Iraque, acabou".