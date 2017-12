Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que é preciso proporcionar aos jovens portugueses condições para serem o futuro do país, sobretudo aos que são diferentes, mas têm direito a construir o seu futuro à sua maneira.

"Passamos a vida a dizer que o futuro deste país são os jovens, mas isso tem que se traduzir nos vários aspetos da vida portuguesa", como em "proporcionar aos jovens portugueses condições para serem o futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo.

O chefe do Estado falava após ter visitado a Casa de Acolhimento Residencial Especializada - GPS (Gerar, Percorrer e Socializar), que acolhe 24 adolescentes dos 12 aos 18 anos de famílias desfavorecidas, e a comunidade terapêutica da Quinta Horta da Nora, da ART - Associação de Respostas Terapêuticas, que acolhe 51 adolescente dos 15 aos 18 anos com problemas de dependências de substancias ilícitas e/ou comportamentos de inadaptação social.