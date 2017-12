Actualidade

O músico Salvador Sobral, que venceu o último festival Eurovisão da canção, foi na sexta-feira submetido a um transplante cardíaco, que "correu bem sob todos os aspetos", e a recuperação "tem evoluído bem".

Os pormenores da operação, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, foram hoje dados pela equipa que o operou, que disse que a recuperação será demorada, o que é normal neste tipo de transplantes, mas que o músico "vai ter uma vida completamente normal" se tudo correr bem.

"O transplante do Salvador, do ponto de vista técnico, é igual aos outros", disse Miguel Abecassis, do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, adiantando que Salvador Sobral está "muito bem-disposto" e que quando acordou agradeceu à equipa que o operou.