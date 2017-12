Actualidade

O Benfica venceu hoje em casa o lanterna-vermelha Estoril-Praia, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e, com mais um jogo disputado, igualou FC Porto e Sporting no topo da tabela.

O argentino Salvio (13 minutos), o brasileiro Jonas (18) e o croata Krovinovic (59) marcaram os golos dos 'encarnados', que somaram o sétimo triunfo em sete jogos no Estádio da Luz, enquanto o brasileiro Kléber (45) a reduzir para os 'canarinhos'.

Com este triunfo, o Benfica, que tem mais um jogo disputado, igualou, com 33 pontos, o FC Porto e o Sporting no topo da classificação, sendo que o Estoril-Praia se mantém no último posto, com oito pontos, após 13 jogos sem vencer.