Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um alerta em que coloca oito distritos do norte e centro do país sob aviso vermelho, no domingo, devido a "situação meteorológica de risco extremo".

Com alerta vermelho estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda, os restantes distritos estão em alerta laranja, e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, "não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco".

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra, prevê-se vento forte, que pode atingir os 120 quilómetros por hora, aguaceiros, com períodos de chuva forte, possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros de altitude e, na costa, ondas de "altura significativa", podendo atingir os 10 metros.