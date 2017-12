Actualidade

O Sporting isolou-se hoje na liderança da I Liga portuguesa de futebol, com mais um encontro disputado do que o FC Porto, ao vencer fora o Boavista, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada.

O português Fábio Coentrão (45+3 minutos), que não marcava há quase dois anos, e o holandês Bas Dost (63 e 67) fizeram os golos dos 'leões', com o angolano Mateus a reduzir aos 65.

Ainda sem derrotas no campeonato, o Sporting, que somou o terceiro triunfo consecutivo, passou a somar 36 pontos, mais três do que o FC Porto, que joga no domingo em casa do Vitória de Setúbal, e do que o Benfica, enquanto o Boavista é oitavo, com 17.