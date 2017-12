Actualidade

A Coreia do Norte advertiu hoje que um bloqueio marítimo seria "uma declaração de guerra", numa referência a uma das novas sanções que os Estados Unidos planeiam impor a Pyongyang após o recente lançamento de um míssil balístico.

"As movimentações dos Estados Unidos para impor um bloqueio marítimo nunca podem ser toleradas, porque constituem uma clara violação da soberania e dignidade de um Estado independente", diz um artigo de opinião publicado hoje no diário oficial Rodong Sinmun.

Washington "tenta abertamente impor um bloqueio marítimo contra a RPDC [República Popular Democrática de Coreia, nome oficial do país] para estrangular a sua economia em tempos de paz", algo que, realça o mesmo artigo, faz parte do plano que os Estados Unidos aplicam "há décadas" para "aumentar o isolamento" da Coreia do Norte.