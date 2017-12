PSD

A pouco mais de um mês das diretas no PSD, marcadas para 13 de janeiro, a campanha entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes tem decorrido em tom morno, com os candidatos a concentrarem-se no contacto com os militantes por todo o país.

Os dois candidatos já estiveram no mesmo dia, por vezes juntos, em iniciativas organizadas pelo PSD, como as jornadas parlamentares, um Conselho Nacional da JSD ou um congresso das Mulheres Sociais-Democratas, mas ainda não está marcado qualquer debate entre ambos.

Os debates originaram, aliás, a primeira polémica - e até agora única - entre as duas candidaturas: na sua apresentação formal, Santana Lopes desafiou cada uma das estruturas distritais e regionais a organizarem debates, o que, no limite, daria 21 debates e foi liminarmente rejeitado pela candidatura de Rio.