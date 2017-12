Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou à Lusa, no final de um ano de mandato, que está "pronto para o que der e vier", admitindo que a função que ocupa é "tão difícil como esperava".

O antigo primeiro-ministro português, que chegou no princípio deste ano ao mais elevado cargo político mundial, garante que está "pronto para o que der e vier" e, quando questionado sobre se ficou surpreendido com a complexidade de ser secretário-geral das Nações Unidas, admite que "a função é obviamente tão difícil como esperava".

Na parte da entrevista à Lusa, à margem da cimeira União Africana - União Europeia, em Abidjan, no final de novembro, que incidiu sobre o balanço do seu mandato, Guterres elencou a Gâmbia, onde o Presidente Yahya Jammeh se recusava a abandonar o poder, como uma das crises que conseguiu resolver no primeiro ano de mandato.