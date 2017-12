PSD

As próximas eleições diretas, as oitavas na história do PSD, deverão ser das mais disputadas entre os sociais-democratas, com as candidaturas de Santana Lopes e Rui Rio a contabilizarem apoios, entre 'notáveis' e estruturas.

Desde que se realizam diretas para eleger o presidente do PSD - introduzidas em 2006 pelo então líder Luís Marques Mendes - as mais renhidas disputaram-se em 2008, com diferenças inferiores a dez pontos entre o primeiro e o terceiro candidatos.

Manuela Ferreira Leite foi a vencedora com 37,9% dos votos, Pedro Passos Coelho ficou em segundo com 31,06%, seguindo-se Pedro Santana Lopes com 29,6%. Em quarto lugar ficou Patinha Antão, com 0,68%.