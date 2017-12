Actualidade

(CORREÇÃO AO LONGO DO TEXTO E NO TÍTULO) Lisboa, 10 dez (Lusa) - O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje oito distritos do continente em aviso vermelho a partir do final do dia por vento muito forte, com rajadas superiores a 130 quilómetros/hora nas terras altas.

Em comunicado, o IPMA explica que este aviso, para os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, está válido entre as 19:59 de hoje e a 01:59 de segunda-feira.

Já numa nota colocada no seu 'site', aquele instituto explica que o vento irá intensificar-se durante o dia de hoje, "tornando-se forte de sudoeste, com rajadas até 110 quilómetros/hora, e podendo chegar a 130 quilómetros/hora nas terras altas do norte e centro até ao início da manhã".