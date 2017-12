Actualidade

A cantora Lena d'Água, o encenador José Caldas e o músico Tahina Rahary protagonizam este mês um recital de música e poesia, em torno da obra da autora Cecília Meireles, pensada para todos os públicos.

"Ou isto ou aquilo", que se estreia no dia 14, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, vai buscar o título a uma das mais conhecidas obras da escritora brasileira Cecília Meireles, publicada em 1964 que é um marco na poesia para crianças e jovens.

"Eu acho que é uma poesia lindíssima. É um espectáculo que é para a comunidade, para todos", afirmou o encenador brasileiro José Caldas à agência Lusa.