Venezuela

Mas de 19 milhões de venezuelanos são chamados hoje a votar para eleger os presidentes de 335 câmaras municipais, eleições em que o chavismo espera reafirmar o seu poder e pintar de cor única o panorama político venezuelano.

As eleições decorrem num momento em que a oposição está amplamente dividida, depois de, nas regionais de 15 de outubro, o Partido Socialista Unido da Venezuela ter obtido 18 dos 23 governos regionais do país, resultados que a oposição insiste que não correspondem à realidade para além de denunciar manipulação de atas eleitorais, nomeadamente no Estado de Bolívar.

A televisão estatal cobriu amplamente a campanha dos candidatos do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), enquanto a oposição insistia em denunciar o uso dos recursos públicos com fins políticos, acusava o Conselho Nacional Eleitoral de parcialidade e dividia-se entre a defesa de participação nas urnas e a abstenção eleitoral.