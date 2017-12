Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu hoje um alerta laranja para todo o país, devido às condições meteorológicas, recomendando à população que evite zonas arborizadas e conduza de forma mais defensiva.

O alerta laranja vigora desde as 00:00 de hoje e é o mais grave antes do vermelho, mas até ao momento não há registo de ocorrências significativas, disse à agência Lusa fonte da ANPC.

"A previsão meteorológica para as próximas horas aponta para o agravamento do estado do tempo, devido à passagem de uma tempestade forte sobre o território de Portugal continental", sendo expectável que o período mais crítico dos seus efeitos se verifique entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, informou a ANPC, após contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).