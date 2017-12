Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou hoje que vai envolver mais de 3.000 militares entre segunda-feira e domingo na intensificação da fiscalização de trânsito, no âmbito da condução sob o efeito do álcool e de drogas.

Durante a semana da operação denominada de "Alcohol and Drugs", a GNR vai envolver, na sua área de responsabilidade, mais de 3.000 mil militares dos comandos territoriais, da Unidade Nacional de Trânsito e da Unidade de Intervenção.

Em comunicado, a GNR explica que os militares vão direcionar as suas ações para as vias onde este tipo de infrações são mais frequentes, e também para os locais onde se registam maiores índices de sinistralidade, "com o intuito de proporcionar segurança e tranquilidade aos demais utentes da via".