Actualidade

Portugal venceu hoje o prémio de Melhor Destino Turístico do Mundo nos World Travel Awards, tornando-se o primeiro país europeu a conquistar esta distinção ao derrotar concorrentes como o Brasil, Grécia, Maldivas, EUA, Marrocos, Vietname ou Espanha.

Em comunicado, a secretaria de Estado do Turismo destaca que, na Europa, "apenas as cidades de Londres e Paris" já venceram este prémio, sendo o Dubai o destino que mais vezes (seis) foi distinguido com este galardão dos World Travel Awards (WTA), considerados internacionalmente como os "Óscares do Turismo".

Na final dos WTA 2017 - que decorreu hoje em Phu Quoc, no Vietname - também a cidade de Lisboa saiu vencedora ao conquistar, pela primeira vez, o prémio de 'Melhor Destino para 'City Break' do Mundo', atribuída "pela sua atratividade e oferta de excelência no que respeita a estadias de curta duração".