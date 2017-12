Actualidade

A empreitada de reparação dos estragados causados pelo rebentamento de uma conduta de água em São Pedro de Moel arranca na segunda-feira e vai durar uma semana, disse à Lusa a presidente da Câmara da Marinha Grande.

A autarquia contratou uma empresa especializada para efetuar a reparação "e repor a normalidade", ao mesmo tempo que avançou ao longo do dia de hoje com medidas para atenuar o impacto do incidente, que provocou uma 'cratera' de vinte metros de extensão numa zona residencial, obrigando ao corte da circulação na rua Aníbal Bettencourt.

A presidente do município, Cidália Ferreira, disse à Lusa que a principal prioridade dos técnicos camarários ao longo do dia foi assegurar a segurança de duas residências situadas na zona onde se registou um aluimento da estrada, assente numa base de areia.