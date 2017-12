Actualidade

O presidente do Parlamento timorense anunciou hoje ter apresentado ao Tribunal de Recurso um pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade de um artigo do regimento que permite a sua destituição.

Aniceto Guterres Lopes disse, em conferência de imprensa, que também apresentou no Tribunal Distrital de Díli uma providência cautelar "em defesa da honra e dignidade", em resposta à proposta de destituição apresentada pela oposição.

"São dois processos, um de providência cautelar apresentado como cidadão no Tribunal Distrital De Díli e outro no tribunal de recurso sobre fiscalização abstrata da constitucionalidade do artigo 15 do regimento", explicou aos jornalistas em Díli.