Actualidade

O presidente do Parlamento timorense acusou hoje a oposição maioritária de recorrer a "inverdades e fabricações" e usar "argumentos infantis e desonestos" que atingem a sua "integridade moral, honra e reputação", apenas para forçar a queda do Governo.

"Durante os três meses do exercício das funções como presidente do Parlamento Nacional enfrentei uma oposição que não conheceu limites no uso abusivo da sua maioria, não olhando a meios no objetivo político de provocar a queda do Governo o mais depressa possível, sem se importar com os custos que isso acarretará para o país", denunciou Aniceto Guterres Lopes, em conferência de imprensa.

"Opõe-se cegamente a tudo. Dizem que está certo o que está errado, dizem que está errado o que todos veem que está certo. Onde não há violação do regimento veem uma violação e quando há uma violação dizem que não há. Veem tudo conforme o seu interesse", sublinhou.