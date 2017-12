Actualidade

O ministro das Finanças timorense defendeu hoje a aprovação do Orçamento Retificativo, apresentado pelo Governo ao Parlamento e contestado pela oposição, considerando que é essencial para manter o "normal funcionamento do Estado".

Numa audição pública da comissão de Finanças Públicas do Parlamento, Rui Gomes disse que o aumento, de 1,34 para 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 984 milhões de euros), quer ainda "garantir o apoio às famílias, a prestação de serviços essenciais para a economia da nação" e "a execução sem interrupção de projetos importantes" para Timor-Leste.

O objetivo do Governo é "responder às necessidades do país num momento crítico como o atual", pagar salários retroativos em atraso (nomeadamente no setor da educação) e ainda saldar dívidas do Estado a fornecedor e empresários.