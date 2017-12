Actualidade

Seis voos com partida e chegada a Lisboa entre as 00:00 e a manhã de hoje foram cancelados, a maior parte com destino para a Europa, segundo a página de Internet da ANA - Aeroportos de Portugal.

Cerca das 05:00 surgiam cancelados três voos com partida de Lisboa e destino a Paris (França), Munique e (Alemanha), Madrid (Espanha), e outros dois voos para os aeroportos de Gatwick e Heathrow, em Londres (Inglaterra).

Outro voo com partida de Milão e chegada prevista a Lisboa na manhã de hoje também aparece cancelado, de acordo com a mesma página eletrónica.