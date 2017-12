Actualidade

A polícia australiana advertiu hoje para uma potencial escalada de ataques terroristas no final do ano, antes do início de uma reunião internacional para combater o terrorismo na cidade de Melbourne.

"Se olharmos para o número de perturbações (da ordem) nos últimos dois anos e quando ocorreram, vê-se que há uma escalada no final do ano", disse Ross Guenther, encarregado da luta antiterrorista da polícia do estado de Victoria, ao diário The Australian.

A polícia de Victoria, no sudeste do país, acolhe uma reunião de três dias da Liderança no Combate ao Terrorismo (LinCT, na sigla em inglês), no âmbito do Fórum Internacional contra o Terrorismo que se realiza pela primeira vez fora dos Estados Unidos.