Mau tempo

Oito barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e três estão condicionadas devido ao estado do mar, de acordo com informação do portal da Marinha.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje em aviso laranja, o segundo mais grave, toda a costa de Portugal continental devido à altura das ondas que podem variar entre os 5 e os 6 metros, podendo no entanto alcançar os 10 metros.

Estão fechadas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto, Douro, Nazaré e Portimão.