Actualidade

O Presidente das Filipinas pediu ao Congresso o prolongamento por um ano a lei marcial, em vigor na região de Mindanao (sul), onde combatentes do grupo extremista Estado Islâmico (EI) tomaram uma cidade durante cinco meses.

"A segurança dos cidadãos requer, indubitavelmente, a extensão [da lei marcial], não apenas para a segurança e ordem pública, mas sobretudo para permitir ao Governo e aos habitantes de Mindanao continuar a enorme tarefa de reabilitar e promover o crescimento e desenvolvimento socioeconómico estáveis", escreveu Rodrigo Duterte, numa carta.

A proposta de Duterte chega 20 dias antes do fim do atual período e pede o prolongamento da lei marcial até 31 de dezembro de 2018, com o objetivo de conter a ação de movimentos extremistas próximos do EI e a crescente ameaça dos rebeldes comunistas.