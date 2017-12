Mau Tempo

A Proteção Civil registou uma centena de ocorrências, a maior parte queda de árvores, no distrito de Santarém durante a noite de domingo e madrugada de hoje.

O comandante distrital de Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre, disse à Lusa que o pico das ocorrências no distrito se registou entre as 23:00 e as 24:00 de domingo, tendo sido envolvidos 150 operacionais e 57 meios, entre bombeiros e forças de segurança.

Além das quedas de árvores, a maioria para vias de circulação, que já foram desimpedidas durante a madrugada de hoje, ocorreram algumas inundações e "dois ou três acidentes" rodoviários, todos sem vítimas nem danos maiores, afirmou Mário Silvestre.