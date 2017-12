Actualidade

Uma criança de 10 anos morreu na sexta-feira, na sequência de um ataque por um crocodilo, no rio Zambeze, no centro de Moçambique, quando estava na água com a mãe, disseram testemunhas.

"A mãe não podia fazer nada porque estava sozinha e quando viu a filha ser arrastada gritou por socorro", referiu um residente, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Quando outros residentes chegaram ao local "já era tarde demais", concluiu.