Mau Tempo

Ventos fontes danificaram telhados de uma habitação de Santo Tirso e de outra de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, obrigando um total de cinco pessoas a pernoitar em alojamentos alternativos, disseram fontes autárquicas e da Proteção Civil.

Em Palmeira, Santo Tirso, um telhado em reparação ficou destruído pouco depois das 20:00 de domingo e as duas moradoras da casa, mãe (de 57 anos) e filha (de 32), tiveram de pernoitar em casa de familiares. Fonte da autarquia disse à agência Lusa que Ação Social Municipal vai contactar as duas mulheres, ainda hoje de manhã, no sentido de procurar uma solução.

Em Vila Nova de Gaia, o mau tempo fez dois desalojados na noite de domingo, devido ao aluimento do telhado da sua habitação, na travessa da Tranqueira, número 290, freguesia de Oliveira do Douro, disse fonte dos Sapadores Bombeiros. Acrescentou que o alerta foi dado às 20:23 de domingo e que as duas pessoas foram já realojadas.