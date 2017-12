Actualidade

O presidente do MPLA disse hoje, em Luanda, que a complexidade crescente do trabalho do partido deve ser acompanhada pela qualidade e capacidade dos seus quadros, que "se devem mostrar à altura dos acontecimentos".

José Eduardo dos Santos discursava hoje na abertura da II sessão extraordinária do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder desde 1975, que vai apreciar o projeto de resolução sobre a reestruturação do aparelho auxiliar central do partido e a proposta e projeto de resolução sobre a eleição de novos membros para o Bureau Político.

Segundo o líder do MPLA, a reestruturação tem como objetivo elevar a capacidade organizacional, melhorar a eficácia e a eficiência do trabalho desenvolvido pelo partido.