A empresária Isabel dos Santos voltou a referir-se à situação na petrolífera Sonangol, acusando a atual administração, que em novembro passou a ser liderada por Carlos Saturnino, de "despedimentos em massa", nomeadamente de colaboradores que lhe eram próximos.

Numa recente publicação com o título "Carta Aberta", que colocou nas redes sociais, como tem sido hábito desde que foi exonerada, há quase um mês, do cargo de presidente do conselho de administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Isabel dos Santos disse estar a partilhar "uma situação preocupante que tem ocorrido nos últimos dias" na petrolífera.

"Estão a ocorrer despedimentos em massa! Os assessores, os diretores, e todos colaboradores que foram promovidos ou que entraram para a Sonangol durante a vigência do último conselho de administração estão a ser todos despedidos, ou enviados para casa", afirmou a empresária e filha do ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.