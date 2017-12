Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje o desmantelamento de uma organização criminosa que, a partir da área Metropolitana de Lisboa, se dedicava à alegada prática de assaltos a caixas de multibanco com recurso a explosão.

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT), no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP), que foram detidos três homens, com idades entre os 27 e os 30 anos, e apreendidos vários elementos de prova durante a operação "Caixa Automática".

"No decurso da operação realizada, (...) foram apreendidos relevantes elementos de prova, designadamente cilindros carregados com gás explosivo, baterias, cabos elétricos, mangueiras, diversas partes integrantes de caixas multibanco, armas de fogo, uma delas de calibre de guerra, várias viaturas automóveis e inúmeros objetos produto do crime bem como relevantes elementos de prova", destaca a PJ.