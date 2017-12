Actualidade

As exportações aumentaram 11,8% e as importações subiram 21,4% em outubro face ao mês homólogo, conduzindo a um agravamento do défice da balança comercial para 1.536 milhões de euros, divulgou hoje o INE.

Este crescimento representa uma aceleração face ao verificado em setembro, quando as exportações aumentaram 5,7% e as importações progrediram 8,5% em termos homólogos.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no conjunto do trimestre terminado em outubro de 2017 as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 10,2% e 14,1% face ao período homólogo.