Mau tempo

Mais de 800 operacionais estão hoje no terreno para reparar as cerca de uma centena de linhas elétricas em várias zonas do país que ficaram danificadas devido ao mau tempo que afetou Portugal continental, segundo a EDP.

"A rede de distribuição de energia elétrica foi fortemente fustigada por chuva e vento forte durante a noite de ontem [domingo] e madrugada de hoje, em todo o território nacional, que provocaram danos graves nas infraestruturas principalmente linhas partidas por árvores arremessadas pelo vento e postes derrubados", de acordo com informação prestada à agência Lusa.

A EDP adianta que os trabalhos de localização das avarias estão a ser efetuados com recurso a meios aéreos, salientando que até ao fim do dia de hoje possam estar reparadas as cerca de uma centena de linhas danificadas pelo mau tempo e o serviço normalizado.