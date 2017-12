Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública pretende devolver antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional mais 1.000 milhões de euros até final do ano, encerrando 2017 com um total de dez mil milhões de euros reembolsados.

Este objetivo consta de um documento de apresentação da evolução da economia portuguesa feita a investidores internacionais pela agência liderada por Cristina Casalinho, a que a Lusa teve hoje acesso.

No documento, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) reporta faltar saldar, atualmente, 24% do total do resgate de 26 mil milhões de euros feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) a Portugal em 2011, correspondentes a cerca de 6,3 mil milhões de euros, sendo que, com mais este reembolso previsto nas próximas semanas, ficarão por pagar 5,3 mil milhões de euros ao Fundo.