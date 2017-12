Actualidade

O nó de acesso à autoestrada A1 no Carregado, Alenquer, foi hoje reaberto pelas 12:30, após um acidente que envolveu dois veículos pesados e outro ligeiro, disse o comandante do Destacamento de Trânsito do Carregado da GNR, Luís Canhoto.

O nó de acesso estava cortado desde as 07:00, devido a um acidente que envolveu dois veículos pesados e um automóvel e provocou dois feridos ligeiros.

Um dos pesados envolvidos na colisão era um veículo de transporte de combustível.