Actualidade

A pesca da sardinha vai começar um mês mais tarde em 2018 e de forma mais controlada, estando definitivamente afastado um cenário de paragem total, disse hoje, em Bruxelas, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

"Afastámos definitivamente o cenário de acabar com a pesca" da sardinha, disse Ana Paula Vitorino, sublinhando que houve um acordo para que seja feita de modo controlado e sustentado.

A ministra, que falou aos jornalistas após uma reunião trilateral com a sua homóloga espanhola, o comissário europeu para o setor e o diretor-geral das Pescas da Comissão Europeia, sublinhou que ficou acordado entre as duas capitais - e com o aval de Bruxelas - que a campanha da sardinha começará um mês mais tarde", no início de maio.