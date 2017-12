Actualidade

O Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco (CEI) está a desenvolver um projeto-piloto de empreendedorismo infantil e juvenil através da realização de ações destinadas aos alunos das escolas do concelho, foi hoje anunciado.

O projeto 'Coolworking', lançado no início do ano letivo, tem como objetivo estimular os alunos do 4.º ano, do 2.º ciclo e do ensino secundário a desenvolverem ideias ou projetos empreendedores. Conta, atualmente, com a participação de mais de 350 jovens, divididos por quatro áreas de atividade, consoante o seu nível escolar.

"É nestas idades que temos o dever de incentivar e cultivar nos mais jovens um pensamento empreendedor, um espírito crítico e a capacidade de comunicação", refere em comunicado enviado à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.