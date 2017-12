Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje, em Bruxelas, que se Portugal tivesse decidido ficar de fora da Cooperação Estruturada Permanente (CEP) "condenar-se-ia a si próprio à irrelevância no quadro da NATO", algo que este Governo não admite.

"Se Portugal decidisse ficar de fora da cooperação estruturada permanente, na qual estão envolvidos 25 dos 28 Estados-membros (...) condenar-se-ia a si próprio à irrelevância em matéria de segurança e defesa europeia, e se se condenasse à irrelevância em matéria de segurança e defesa europeia, condenar-se-ia a si próprio à irrelevância no quadro da NATO, e isso com este Governo não é possível", declarou Augusto Santos Silva.

O ministro falava à imprensa à margem de um Conselho de Negócios Estrangeiros no dia em que foi formalmente estabelecida a Cooperação Estruturada na Defesa (CEP, ou Pesco no acrónimo em inglês) com a participação de 25 Estados-membros, incluindo Portugal.