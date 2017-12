Actualidade

O lançamento do Prémio Literário Armando Silva Carvalho, que vai distinguir obras poéticas editadas nos países lusófonos, assinalou hoje o segundo aniversário da integração de Óbidos na rede de Cidades Criativas da UNESCO.

O prémio "é uma homenagem ao escritor [de Óbidos] cuja vida e obra merece ser divulgada nacional e internacionalmente", afirmou hoje a diretora executiva da Óbidos Cidade Criativa da Literatura, Celeste Afonso, durante o anúncio do Prémio Literário Armando Silva Carvalho (1938--2017).

Natural do Olho Marinho, no concelho de Óbidos, Armando Silva Carvalho foi advogado, jornalista, professor do ensino secundário, publicitário e autor de uma vasta obra, sobretudo poética.