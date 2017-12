Actualidade

O início do julgamento do caso da criança que morreu na Madeira depois de ter sido levada pelo vento dentro de um insuflável, quando brincava no parque de um restaurante, está agendado para 19 de janeiro no tribunal de Santa Cruz.

Segundo fonte do tribunal, a primeira sessão da audiência do julgamento está agendada para as 09:15.

A 15 de maio de 2015, uma menina de oito anos ficou gravemente ferida depois de o insuflável onde brincava, instalado num parque de estacionamento de um restaurante na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, ter sido levado pelo vento, acabando por cair de uma altura de aproximadamente oito metros.