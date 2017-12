Mau tempo

As enxurradas causadas pelo mau tempo turvaram hoje o caudal do rio Ceira, afetaram a qualidade da água para consumo humano em Góis e a Câmara local admite comprar este bem fora do concelho.

A presidente da autarquia, Lurdes Castanheira, disse à agência Lusa que a captação local é efetuada no Ceira, afluente do Mondego, onde durante a tarde "já se verificava alguma alteração" da cor e da qualidade da água, na sequência da chuva que caiu na região nas últimas horas e que arrastou terras e cinzas dos incêndios das encostas.

"Admitimos recorrer novamente à empresa Águas do Centro Litoral", adiantou a autarca de Góis, ao recordar que, em novembro, a Câmara, "pela primeira vez na história do concelho", teve de comprar água àquela empresa do grupo Águas de Portugal, com sede em Coimbra, após a chuva ter provocado um problema idêntico.