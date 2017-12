Actualidade

O suspeito de balear mortalmente na sexta-feira um segurança de uma discoteca de Lisboa ficou hoje em prisão preventiva, depois de presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial, disse à agência Lusa fonte policial.

O jovem, de 17 anos, que se entregou no sábado nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, e foi ouvido durante a tarde de hoje por um juiz no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.

O segurança, de 42 anos, foi baleado à porta da discoteca Barrio Latino, onde trabalhava. O homem acabou por morrer no Hospital de São José.