Actualidade

(CORREÇÃO NO 1ºPARÁGRAFO): Lisboa, 11 dez (Lusa) - Os trabalhadores dos CTT vão estar em greve antes do Natal, nos dias 21 e 22, pela reversão da privatização da empresa e por melhores condições de trabalho, foi hoje anunciado por um dos sindicatos que convocaram o protesto. (Corrige no primeiro parágrafo do texto a palavra reprivatização, substituindo-a por "reversão da privatização".)

De acordo com uma nota de imprensa do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), filiado na UGT, foi entregue no dia 5 de dezembro um pré-aviso de greve para os dias 21 e 22 de dezembro "pela Reversão da Privatização dos CTT, pela Defesa dos Postos de Trabalho, Por Melhores Condições de Trabalho".

O cumprimento do Acordo de Empresa (AE) e um sistema de avaliação justo e transparente são outras das reivindicações que estão na origem do conflito laboral.