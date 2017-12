Actualidade

A tempestade 'Ana' causou um agravamento do estado do mar, com ondas de 14 metros registadas na Nazaré, anunciou hoje a Marinha, explicando que são valores muito acima do normal.

"A tempestade foi registada pela rede de boias meteo-oceanográficas da Marinha, mantidas pelo Instituto Hidrográfico. Verificou-se um agravamento do estado do mar desde as 18:00 do domingo, tendo ocorrido uma altura significativa máxima de 8,7 metros e altura máxima de 13,2 metros na boia de Leixões oceânica", refere a Marinha, em comunicado.

Já na boia oceânica da Nazaré foram registados valores de altura significativa máxima de 7,3 metros e altura máxima de 14,1 metros.