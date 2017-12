Actualidade

Os sindicatos da PT consideraram hoje que a reunião com o novo presidente da Altice Portugal não demonstrou uma alteração de estratégia da empresa face aos trabalhadores, que consideram estar muito prejudicados, e pediram a intervenção do primeiro-ministro.

"A Altice é uma empresa privada que trabalha para o lucro, mas entendemos nós que é possível fazê-lo sem sacrificar os trabalhadores. Não é claramente assumido pela nova direção que será feito isso sem prejudicar os trabalhadores", afirmou hoje Jorge Félix, porta-voz dos sindicatos do grupo PT em declarações aos jornalistas, considerando que da reunião não transpareceu que "a gestão que vai ser liderada pelo engenheiro Alexandre Fonseca tenha a preocupação humana como fundamental".

Os sindicatos representativos dos trabalhadores do grupo PT - SINTTAV, STPT, Sindetelco, SNCTC, Sinquadros, STT e SITESE - estiveram hoje reunidos com o novo presidente executivo da Altice em Portugal, Alexandre Fonseca, que no encontro lhes pediu "confiança e lealdade", segundo os dirigentes sindicais.