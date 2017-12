Actualidade

Um golo de Hélder Ferreira, no último minuto de descontos, permitiu hoje ao Vitória de Guimarães vencer o Feirense por 1-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Guimarães.

Numa altura em que o empate parecia ser o desfecho final do encontro, Hélder Ferreira aproveitou bem uma saída em falso do guarda-redes Caio Secco e, com a baliza deserta, marcou o único golo do jogo, aos 90+5.

O triunfo permitiu aos vitorianos alcançar o Rio Ave no sexto posto, ambos com 23 pontos, enquanto o Feirense é 15.º com 11.