Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto recomendou hoje à câmara local a aplicação automática da tarifa social da água e saneamento, o que fará "toda a diferença" para cerca de 16.000 famílias em situação de carência.

A recomendação, da iniciativa do grupo municipal do Bloco de Esquerda, foi aprovada com 19 votos a favor, 18 contra e oito abstenções, numa sessão de trabalhos que terminou já passava da 01:30.

Para o BE, a implementação desta tarifa, que já foi adotada "na grande maioria" dos municípios portugueses, constituirá "um importante" instrumento de combate à pobreza.