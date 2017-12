Actualidade

A Assembleia Municipal de Porto quer que a transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto "seja completa" e não limitada a um "par de serviços" e a um "faz de conta".

Numa moção apresentada pelo PSD, que assenta na efetiva descentralização dos serviços do Estado, aprovada pela maioria, na segunda-feira à noite, os deputados municipais defenderam uma "mudança completa" do Infarmed, lembrando que há quatro instituições cuja sede é no Porto, mas não operam na cidade.

Por isso, os eleitos querem que estas instituições sediadas no Porto alterem o modelo de gestão e que a cidade e outras municípios do país reclamem a descentralização de outras instituições, caso tenham condições para as acolher.